Ünlü yönetmen Kusturica, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandı

Rossotrudniçestvo’nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Kusturica, “İlk iğneyi yaptım, ikincisi 17 Şubat’ta” diye konuştu.

Sırpların büyük kısmının sadece Rus aşısına güvendiğini dile getiren yönetmen, “Batı yanlısı olan Belgrad eliti Pfizer ve Moderna’ya inanıyor. Ama ben, Sırpların yüzde 80’inin Ruslara ve Sputnik V’nin etkinliğine inandığını düşünüyorum. Onlar, Sputnik V’nin en iyi aşı olduğunu düşünüyor ve Sırbistan’da daha fazla olmasını umuyorlar. Bu aşı bizim için en önemli” ifadesini kullandı.

Daha önce Kusturica, Sputnik’e açıklamasında, sadece Rus aşıya güvendiği için Sputnik V ile aşılanma niyetinde olduğunu açıklamıştı.