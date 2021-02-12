Katalonya'dan 'Sputnik V aşısı AB listesine alınsın' çağrısı

Katalonya'nın siyasi örgütlenmesi olan Generalitat de Catalunya'dan Sputnik'e yapılan açıklamada "Biz, Katalonya hükümeti olarak, tüm aşıların piyasada mümkün olduğunca erken olmasını talep ediyoruz, çünkü aşılamayı hızlandırmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Halihazırda, İspanya'da Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor. Şu ana kadar toplamda 2.9 milyon aşı yapıldı, bir milyondan fazla kişi aşının her iki dozunu aldı.

Daha önce İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V’ye onay vermesi durumunda Rus aşısını ülkede kullanacaklarını açıklamıştı.