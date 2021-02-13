'Panama, Sputnik V alımı için Rusya'yla müzakere ediyor'

Rusya'nın Panama Büyükelçiliği, Panama makamlarının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V alımı için Moskova ile müzakere ettiği bilgisini verdi.

Rusya'nın Panama Büyükelçiliği, Panama makamlarının Rusya'nın geliştirdiği ve dünyanın tescillenen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V'nin olası teslimatları konusunda Moskova ile müzakere ettiğini bildirdi.

Elçiliğin basın ataşesi Oleg Vışnevetskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Panama Sağlık Bakanlığı ile aşının üreticisi Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında doğrudan müzakereler yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Sputnik'in ulaştığı, Panama Sağlık Bakanlığı'ndan RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev'e yazılan mektuba göre, ülkenin yerel düzenleyici kurumları Sputnik V'ye acil kullanım onayı vermeye hazır.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.