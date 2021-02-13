Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yeni türleriyle tekrar enfekte olunabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) farklı mutasyonları ile tekrar enfekte olmanın mümkün olduğunu duyurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden daha önce Kovid-19’u geçiren kişilerin testlerinin pozitif çıktığı yönünde giderek çoğalan bildirilere dikkat çeken DSÖ, SARS-CoV-2’nin farklı mutasyonlarının hastalığı geçiren kişilerde yeni bir enfeksiyona neden olabileceği konusunda uyardı.

Bu arada İngiltere, yeni vaka sayısının 4 milyonu geçen dünyanın beşinci ülkesi oldu. Yetkililerin vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunduğu İngiltere’de önümüzdeki günlerde bakanlar, sağlık çalışanları ve gönüllüler, aşılamanın önemini kendilerini örnek alarak gösterecekleri bir kampanyaya katılacak.

Rossiya 24 televizyonunun aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsün yeni mutasyonlarının tespit edilmesi nedeniyle pandeminin ‘kritik’ bir aşamada olduğunu belirtti. Macron, ilaç şirketlerini gelişmekte olan ülkelere bağımsız olarak aşı üretebilmeleri için teknoloji aktarmaya çağırdı.

Daha önce DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün heyetinin Kovid-19'un kökenine ilişkin Çin'de yaptığı çalışmaları özetleyen bir raporun gelecek hafta yayınlanacağını ifade etmişti.

Virüsün kökenini anlamaya yaklaştıran önemli bilgiler edinen bilim heyetine göre koronavirüsün kökeni kesin olarak belirlenmese de Kovid-19’un laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığı kesinleşmiş durumda.