İngiltere Başbakanı Johnson, karantinadan çıkış planı konusunda iyimser

İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de uygulanan ulusal karantinanın sona ermesi ve kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik hazırlanan yol haritası konusunda 'iyimser' olduğunu söyleyerek, 22 Şubat'ta karantinadan çıkış planlarının duyurulacağını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni Novavax aşısının üretileceği biyoteknoloji fabrikasına yaptığı bir ziyaret sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan karantinaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ulusal karantinadan çıkış için belirlediği yol haritası konusunda 'iyimser' olduğunu belirten Johnson, "İyimserim, bunu saklamayacağım ama dikkatli olmalıyız" dedi. Johnson, ayrıca karantinadan çıkış planlarının 22 Şubat'ta duyurulacağını bildirdi.

Yol haritasındaki ilk önceliğinin 8 Mart'ta İngiltere'deki okulları yeniden açmak olduğunu vurgulayarak, sonrasında diğer sektörlerin bu çözülmeyi takip edeceğini söyleyen Johnson, "Çocuklarımızın eğitimi bizim bir numaralı önceliğimiz, daha sonra perakende satış mağazalarını ve zamanı geldiğinde de ağırlama merkezlerini açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Everyone at Fujifilm was extremely honoured to host @BorisJohnson @10DowningStreet at @FujifilmDiosyn state-of-the-art development and manufacturing facilities on #Teesside earlier today.



Photos by Andrew Parsons / No 10 Downing Street. pic.twitter.com/t78TpoLf4T — Fujifilm in the UK (@FUJIFILM_UK) February 13, 2021

İngiltere Başbakanı, 22 Şubat'ta duyuracağı yol haritası hakkında da "Elimden geldiğince her ayrıntıyı paylaşmaya çalışacağım ancak koronavirüse karşı her zaman dikkatli olmamız gerektiğini hatırlayacağız" bilgisini verdi.

Johnson, ülke genelinde Kovid-19 vaka oranlarının düşerken, genel sayıların çok yüksek kaldığını söyleyerek, enfeksiyon oranındaki düşüşte karantinanın yanı sıra aşıların etkinliğinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.