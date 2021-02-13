Kuzey Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 22 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

4 Şubat'ta Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.

Alınan kararda sonra ülkede yasağın süresi uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs'ta 22 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.