Meksika lideri Obrador: Sputnik V önümüzdeki hafta sonu ülkemize ulaşacak

Obrador, basın mensuplarına açıklamasında, “Sputnik V, muhtemelen önümüzdeki hafta sonu ülkeye gelecek aşılardan biri” dedi.

Meksika daha önce Pfizer, AstraZeneca ve CanSino aşılarını almıştı.

Meksika’da, 3 Şubat 2021’de Sputnik V’ye ithalat ve acil kullanım onayı verilmişti.

Meksika ve Rusya, 24 milyon doz Sputnik V aşısının aşamalı olarak teslimatı için sözleşme imzalamıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.