İsrail, 2 bin doz Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine izin vermedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani durumun ağırlaştığı Gazze Şeridi'nde aşı krizi yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları için nakledilen 2 bin doz Sputnik V yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bölgeye girişine izin vermediğini bildirdi.

Filistinli bakan, bu engellemenin tüm uluslararası kurallara , yasalara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade ederek, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın, aşıları olabildiğince hızlı şekilde Gazze Şeridi'ne ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V'nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.