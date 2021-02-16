‘Rusya’nın ikinci aşısı Kovid-19 mutasyonlarına karşı etkili’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Vektor Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ülkenin ikinci aşısı EpiVakKorona’nın Kovid-19’un tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu belirtti.