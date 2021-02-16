Putin'den 'Rus Kovid-19 aşılarının mutasyonlara karşı etkinliğini araştırın' talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus Kovid-19 aşılarının mutasyon geçirmiş virüslere karşı etkinliğiyle ilgili analiz yapılması yönünde talimat verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, yayılma hızı ve çeşitleri giderek artan mutasyonlu Kovid-19 virüslerinin etkisinin azaltılması için çalışma yapılmasını istedi.

Rusya hükümetine ülkede geliştirilen Kovid-19 aşılarının yeni mutant virüslere karşı etkinliğini analiz etme talimatı veren Putin, gerektiğinde bu aşılar üzerinde ek araştırmalar yapılmasını ve aşıların tescil dosyasında değişiklikler yapılmasını istedi.

Putin, yapılacak analizlere istinaden 15 Mart'a kadar rapor sunulmasını da talep etti.