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    Güney Afrika, 1 milyon doz AstraZeneca aşısını kıtadaki diğer ülkelerle paylaşmayı planlıyor

    © REUTERS / Yves Herman
    Koronavirüs salgını
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    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johnson&Johnson aşılarının yakın bir zamanda ülkede uygulanacağı ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve AstaZeneca'nın üretip dağıttığı aşıların ülkeye gelen 1 milyon dozunun da kıtadaki diğer ülkelerle paylaşılacağı bildirildi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve AstaZeneca'nın üretip dağıttığı aşıların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika varyantının sebep olduğu hafif ve orta şiddetli hastalıklara karşı 'sınırlı koruma' sağladığının tespit edilmesi üzerine adım atıldı.

    Reuters'ta yer alan habere göre Cape Town, AstraZeneca aşılarının uygulanmasını duraklatma kararı aldı ve sağlık çalışanlarına, Johnson & Johnson (J&J) tarafından geliştirilen aşıları uygulama yoluna gidiyor.

    Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA), aşıların ilk dozlarının beklendiği zamanda ulaşması durumunda aşılamanın yarın başlayabileceğini duyurdu.

    İlk etapta J&J aşısının 80 bin kişiye uygulanması beklenirken, tüm aşılama planı kapsamında 500 bin sağlık çalışanının aşılanması amaçlanıyor.

    SAMA başkanı Angelique Coetzee, aşıların ülkenin dokuz eyaletindeki hastanelerin her birinde yapılacağını bildirdi.

    Aşıların kabaca üçte kisinin kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına, kalan kısmının da özel hastanelerde çalışanlara uygulanacağı düşünülüyor.

    Öte yandan Güney Afrika Sağlık Genel Direktör Yardımcısı Anban Pillay, ülkesinin ay başında Hindistan Serum Enstitüsü'nden aldığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını, Afrika Birliği (AU) aracılığıyla paylaşmayı planladığını açıkladı.

    © REUTERS / Shwe Paw Mya Tin
    Güney Afrika'da AstraZeneca aşılaması durduruldu
    'Aşıların geri gönderileceği iddiası doğru değil'

    Pillay, Reuters'a verdiği demeçte, hükümetin AstraZeneca aşısına harcanan parayı tazmin etmeye çalışacağını, ancak bunun henüz kesinleştirilmediğini belirtti.

    Bununla birlikte yetkili, Hint gazetesi The Economic Times tarafından ortaya atılan ve ülkesinin, Serum Enstitüsü'nden aşıları geri almasını talep ettiği yönündeki iddianın da doğru olmadığını kaydetti.

    'AstraZeneca aşılarına diğer Afrika ülkeleri talip'

    Sağlık Bakanı Zweli Mkhize da, bazı Afrika ülkelerinin Güney Afrika'nın aldığı AstraZeneca aşıların talip olduğu bilgisini verdi. Mkhize, ayrıca aşılamanın bu hafta içinde başlayacağını ve Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın ilk aşı uygulamasının tarih ve saatini açıklayacağını bildirdi.

    Bakan, ülkede 'aşı olması gereken tüm insanları aşılamak için yeterli aşının ellerinde bulunduğu' taahhüdünü verdi.

    Hükümet, belirli bir ölçüde sürü bağışıklığı elde etmek için başlangıçta nüfusun üçte ikisine tekabül eden 40 milyon insanı aşılamayı planlamıştı, ancak bu hedefin hala geçerli olup olmadığı net değil.

    Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısı
    © AFP 2021 / JOEL SAGET
    DSÖ’den AstraZeneca aşısına onay
    'AstraZeneca aşısı, Güney Afrika mutasyonlarının tespit edilmediği ülkelerde uygulanacak'

    Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısından vazgeçmediklerini ve aşıyı, geçen yılın sonlarında ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen, Kovid-19'un daha bulaşıcı '501Y.V2' varyantının tespit edilmediği ülkelerde uygulamayı hedeflediklerini bildirmişti.

    Africa CDC, ayrıca mutasyonun, Güney Afrika dışındaki altı ülkede daha dolaşımda olduğunun doğruladığını, ancak söz konusu virüsün başka bölgelere de yayıldığına dair endişelerin olduğunu duyurmuştu.

    Bugün Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'nin geliştiricilerinin Rus koronavirüs aşısının tescili için başvuru yaptığını duyurmuştu. Togo hükümeti de, Rus aşısının tedariki için Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'yla (RDIF) görüşme yapıldığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Aşılama, Kovid-19, Güney Afrika, Oxford Üniversitesi, Koronavirüs aşısı, Johnson&Johnson, AstraZeneca
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