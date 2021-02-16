BM’den ‘aşı milliyetçiliğinden kurtulma’ çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, tüm ülkelere, sadece kendi halklarının değil, aynı zamanda fakir ülkelerin halklarının da aşılanmasına destek vererek 'aşı dayanışmasını' sağlama ve 'aşı milliyetçiliğinden' kurtulma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Genel Sekreter'in yarın BM Güvenlik Konseyi toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve aşılama konulu konuşma yapacağını ve ülkeleri dayanışmayı artırmaya çağıracağını söyledi.

Dujarric, Guterres'in dünya liderlerinden en büyük isteğinin ne olduğu sorusuna, "Tek büyük istek, gerçekten de aşı dayanışmasını sağlamak ve gerçekten de aşı milliyetçiliğine son vermek" dedi.

Sözcü, "Şu anki yolu takip edersek herkesi gereken hızda aşılayamayacağımız açık" ifadelerini kullandı.

Her bir hükümetin kendi halkını düşündüğünü ve bunun temel görevleri olduğunu dile getiren Dujarric, "Ancak hükümetlerin, finansmanla desteklenen uluslararası işbirliğinin genişletilmesi sayesinde, halklarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğine ve aynı zamanda gelişmekte olan dünyanın finansmanı aracılığıyla gerçek dayanışmayı sergileyebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Dünya genelinde yeni virüs türlerinin sayısında artış gözlemlendiğini ve aşıların yeterince hızlı çalışmadığını söyleyen Sözcü, "İster gelişmiş, ister gelişmekte olan veya orta gelirli ülke olun, herkesin aşılanması herkesin yararına" diye ekledi.