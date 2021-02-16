ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), ülkede Kovid-19 salgınının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de salgın, çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğu aktarıldı.

APP, sadece geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığını ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD’deki toplam vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirdi.

Çocukların, ciddi Kovid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeniyle hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor.

New York kenti ve diğer 24 eyaletten alınan verilere göre, çocukların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarının yüzde 1.2 ile yüzde 2.9 oranında olduğu belirlendi.

10 eyalette çocuk vakalar arasında ölüm yaşanmadı

Virüse bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Kovid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0.05'i geçmedi.