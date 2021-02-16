Karadağ: Sputnik V için Rusya ile görüşüyoruz

Karadağ Sağlık Bakanlığı, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V teslimi için Rusya hükümeti ve Gamaleya Araştırma Merkezi temsilcileriyle görüştüklerini duyurdu.

Karadağ'da aşı yokluğu nedeniyle henüz aşılama programı başlatılmadı. Bununla birlikte, ülkede 7 hastada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkarılan yeni mutasyonu tespit edildi.

Karadağ Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sputnik V aşı üreticisi olan Gamaleya Merkezi’nden uzman takımının da yer aldığı Rusya hükümeti heyetiyle Kovid-19 aşısının teslimi ile ilgili görüşmeler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Görüşmeler bittikten sonra sonuçlar açıklanacak" denildi.

Yaklaşık 620 bin nüfusa sahip Karadağ'da, bugüne kadar 69 bin 294 Kovid-19 vakası tespit edilirken 899 hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.