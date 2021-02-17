Rus uzmanlar, Sputnik V ve EpiVakKorona'nın İngiltere'deki mutant virüse karşı etkili olduğu tespit etti

İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Vektör Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin uzmanları, Sputnik V ve EpiVakKorona'nın İngiltere'de tespit edilen mutant virüse karşı etkili olduğu sonucuna vardı.

Vektör Merkezi'nin bağlı olduğu Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), merkezdeki bilim insanlarının Sputnik V ve EpiVakKorona'nın İngiltere'deki mutant virüse karşı etkinliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Rospotrebnadzor'un açıklamasında ''Özel olarak gerçekleştirilen karşılaştırmalı araştırma çalışması kapsamında Vektör Merkezi uzmanları, Sputnik V ve EpiVakKorona'nın İngiltere'deki mutant virüse karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Koruyucu etki, Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları vurulmuş kişilerden alınan ve SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikorlar içeren serumlar kullanılarak nötralizasyon reaksiyonlarında gösterildi" ifadelerine yer verildi.

Rospotrebnadzor, aşılanmış bireylerin serumlarının hem koronavirüsün İngiliz varyantını hem de normal virüsü etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de EpiVakKorona aşısının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece EpiVakKorona, Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olmuştu.