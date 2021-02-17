ABD'de 55 milyondan fazla kişi Kovid-19'a karşı aşılandı

Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar tedarik edilen 71 milyon 657 bin 975 doz Kovid-19 aşısının yüzde 72'sinin ülke geneline dağıtıldığını ve 55 milyon 220 bin 364 kişinin aşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 39 milyon 700 bin kişiye aşının ilk dozunun yapıldığı belirtilerek, yaklaşık 15 milyon kişiye ise iki aşı dozunun da yapıldığını bilgisi verildi.

ABD, haftalık tedarik edeceği aşı dozu miktarını 13 milyon 500 bine çıkarıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin eyaletlere gönderilen haftalık Kovid-19 aşı dozu tedarikini artırdığını bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Koordinatörü Jeff Zients'in ülkedeki valilerle yaptığı bir görüşme sırasında, Biden yönetiminin eyaletlere aşı tedarikini haftada 13 milyon 500 bin doza çıkardığını bildirdiğini ifade etti.

Biden yönetiminin, ABD'de eczane programına aşı tedarikini ikiye katlayacağını aktaran Psaki, "Bu hafta ülke genelindeki eczanelere 2 milyon doz aşı gönderilecek. Sonunda, ülke çapında 40 binden fazla eczane aşı temin edecek. Önümüzdeki haftalarda bu sayının artması bekleniyor" dedi.

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de 28 milyon 349 bin 289 pozitif vaka bulunurken, ülke genelinde toplamda 498 bin 931 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.