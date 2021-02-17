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    ilaç, koronavirüs ilacı, ilaç denemesi

    Molnupiravir koronavirüse karşı insan akciğeri nakledilmiş farelerde denendi: Hem gelişimi hem de bulaşması engellendi

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüse karşı ilaç çalışmalarında ABD'li bilim insanları Molnupiravir adlı ilacı insan akciğeri nakledilmiş fareler üzerinde denedi. İlk sonuçları olumlu olan hayvan deneylerinde ilacın, hem virüsün vücuttaki gelişimini hem de bulaşmasını engellediği görüldü.

    ABD’de, North Carolina Üniversitesi’ndeki bilim insanları koronavirüs türlerine karşı yeni bir ilacı denemeye başladı. Araştırmaya göre EIDD-2801 ya da diğer adıyla Molnupiravir’in SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 gibi corona virüs türleri üzerinde etkisi denendi. Deneylerde ilacın, insan akciğeri nakledilmiş farelerde etkili olduğu görüldü.

    NTV'nin haberine göre, ilacın Sars Cov-2’nin üremesini durdurduğu ve virüsün bulaşmasında da etkili olduğu tespit edildi. Nature dergisinde yayınlanan araştırma değerlendirmelerinde Molnupiravir’in, klinik bir ortamda infüzyon yoluyla uygulanan Remdesivir ve antiviral biyolojik ilaçlarla karşılaştırıldığında, uygulamasının daha kolay olduğu belirtildi.

    Klinik çalışmalarda insan dozuna benzer bir doz kullanarak EIDD-2801'in SARS-CoV-2nin gelişmesini engelleyip engellemediği de test edildi.

    Deneylerde, insan akciğeri nakledilmiş fareler koronavirüse maruz bırakıldıktan 24 saat veya 48 saat sonra farelere her 12 saatte bir EIDD-2801 uygulandı.

    Sonuçlara göre, sadece iki günlük tedavi sonrasında bile ilaç, virüsün replikasyonu üzerinde etkili oldu. EIDD-2801, akciğer dokusu içerisindeki bulaşıcı parçacıkların sayısını önemli ölçüde azalttı.

    Araştırma değerlendirmesinde, SARS-CoV-2'ye maruz kaldıktan sonra EIDD-2801 tedavisi ne kadar erken başlatılırsa, virüs replikasyonundaki azalmanın da o kadar büyük olacağı belirtildi.

    'İlaç tedavisinde çok güzel haber, sona yaklaşıyoruz'

    Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez ilaçla ilgili çalışmayı sosyal medyadan paylaştı. Sönmez paylaşımında, "İlaç tedavisinde çok güzel haber, sona yaklaşıyoruz. Molnupiravir: Sars Cov-2’nin üremesini durduruyor. Virüsün bulaşmasını da engelliyor. Yani hem tedavi edici, hem koruyucu. Bu ilaç salgında dönüm noktalarından biri olabilir. Daha önce grip tedavisinde kullanılan bir ilaç. Tablet olarak alınıyor. İnsan deneylerinin faz 2-3 sonuçlarının da Mart sonunda çıkması bekleniyor. 1-2 ay içinde elimizde etkili bir ilaç olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

    Hem önleyici hem de tedavi edici etkisi oldukça umut verici bu ilacın faz 2-3 denemeleri sürüyor.

    Etiketler:
    deney, Koronavirüs ilacı, Remdesivir, Molnupiravir
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