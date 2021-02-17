AB'nin 'Sputnik V, henüz piyasa kullanımı izni için başvuru yapmadı' açıklamasına aşı geliştiricisinden yanıt

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus koronavirüs aşısının sıralı ekspertizi (rolling review) için raportör atadığı, geliştiricilerin ekspertiz sürecinin kısa zaman içinde başlamasını umdukları kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in "Sputnik V, henüz piyasa kullanım izni için başvuru yapmadı" açıklamasına aşı geliştiricilerinden yanıt gecikmedi.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan başvurunun ardından EMA’nın Rus koronavirüs aşısının aşamalı ekspertizi için raportör atadığı, geliştiricilerin ekspertiz sürecinin kısa zaman içinde başlamasını umdukları ifade edildi.

Açıklamada, “Başvuru yapıldıktan sonra Avrupa İlaç Ajansı tarafından aşamalı ekspertiz için bir raportör atanmış bulunuyor. Sputnik V’nin geliştiricileri, EMA’nın aşamalı ekspertizi başlatmasını ve bu konuda sitesinde resmi duyuru yapmasını bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

3. Rapporteurs for a rolling review have already been appointed by EMA following submission of Sputnik V application. Sputnik V is waiting for EMA to begin the rolling review and announce it officially on its web site. — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021

“Sputnik V, AB'yi bir ortak olarak görüyor, Avrupalıları korumak ve AB'de aşı üretmek için Avrupa Birliği ile birlikte çalışmak istiyor.”

“Sputnik V, aşamalı ekspertiz için başvuruda bulundu, bir sonraki adım pazar için onay talebidir” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

Bu ifadelere bir açıklama daha ekleyen geliştiriciler, “Sputnik V, aşıların siyasetin ötesinde ve dışında tutulmasını öneriyor. AB ve EMA'nın aşıyı siyasi açıdan değil bilimsel açıdan değerlendireceğini umuyoruz. Sputnik V halihazırda 29 ülke tarafından onaylanmış bulunuyor” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen daha önce Rus aşısının geliştiricilerinin Sputnik V’nin AB pazarında kullanılması için henüz başvuru yapmadığını açıklamıştı.

Von der Leyen says Russia has not applied to European Medicines Agency for license for Sputnik V vaccine. Says if they do would have to submit full trials data, and allow on site inspection of manufacturing plant in Russia — seanwhelanRTE (@seanwhelanRTE) February 17, 2021

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.