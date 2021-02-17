Bakan Koca: 'Aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcıları ALO 183'e ihbar edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik vaat eden dolandırıcılar hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca yurttaşlara dolandırıcıları 'ALO 183'e ihar etme çağrısında bulundu.

Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021

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