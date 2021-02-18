Maduro: Eşimle birlikte Sputnik V aşısı yaptıracağız

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maduro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için eşi ile birlikte Sputnik V aşısı ile aşılanacağını, bunun için ikisinin tarih belirleyeceklerini ifade etti.
Maduro, “Evet, Sputnik V aşısı yaptıracağız, Cilia (Flores, eşi) ile birlikte, elbette ikimiz aşı yaptıracağımız tarihi belirleyeceğiz” dedi ve ekledi:
“Şu anda onun dünyadaki en gelişmiş ve en iyi aşı olduğuna inanıyorum, hiç şüphem yok, uzmanlarla konuştum, dünyanın her yerinden bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının ve eksperlerin görüşlerini sordum, Sputnik V şüphesiz en güvenli olanı.”
Basın toplantısı Maduro’nun Twitter hesabından yayınlandı.
#EnVivo 📹 | Rueda de Prensa con Medios de Comunicación Internacionales, siempre en defensa de la verdad de Venezuela. https://t.co/epL1m7zT5j— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 17, 2021
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