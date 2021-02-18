Rusya'da Sputnik Light koronavirüs aşısına 3. klinik araştırma aşaması için onay çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği ve iki bileşenli Sputnik V Kovid-19 aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın 3. klinik araştırma aşaması Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Saratov ve Smolensk kentlerindeki 15 sağlık kurumunda 4 bin gönüllü üzerinde yapılacak.

Bu aşamada aşının etkinliği, bağışıklık sağlayıcılığı ve güvenliği araştırılacak. Araştırma 28 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek.

Sputnik Light aşısı, 8 Ocak’ta klinik araştırma izni almıştı. Araştırma 150 gönüllü üzerinde yapılmıştı. Araştırmanın ilk ve ikinci aşamaların sonuçları henüz açıklanmadı.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik Light aşısının, 'Kovid-19 salgınında zirve noktasında bulunan ve olabildiğince çok hayat kurtarmaya çalışan' birçok ülke için etkili geçici çözüm olabileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'light' aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin, bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, 'light' aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V'nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.