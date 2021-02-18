Bahreyn'de Rus Sputnik V aşısıyla toplu aşılama başladı

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarının, vatandaşları, yetkililer tarafından ülkede kullanımına onay verilen Rus aşısı Sputnik V ile aşılamaya başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklmada, "Bahreyn’de ulusal aşılama kampanyası kapsamında, Rus üretimi koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılama başladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşılamaya olan yoğun talep nedeniyle, sağlık kuruluşlarının şu aşamada sadece elektronik başvuru yapanları aşılayabileceği, vatandaşların elektronik uygulama aracılığıyla aşı olacakları merkezi ve aşı üreticisini seçebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn’de ABD, Çin, Hindistan ve Rusya'da üretilen dört farklı koronavirüs aşısına ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.

Bahreyn'de salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 114 bin 300 kişi Kovid-19'a yakalandı, 106 binden fazla hasta iyileşti, 410 kişi yaşamını yitirdi.

Şu anda 7 bin 500 civarındaki Kovid-19 hastasından 60'ı yoğun bakımda, 157'si ise yoğun tedaviye ihtiyaç duyuyor.