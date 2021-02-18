Afrika kıtasında 4. onay: Gabon, Rus Sputnik V aşısını tescil etti

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Gabon'un Moskova'daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısını tescil ettiğini duyurdu.

Rusya, şu ana dek 29 ülkede tescil edilen Sputnik V aşısının Afrika kıtasında yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

RDIF'in açıklamasına göre Gabon Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısını tescil etti. Tescil işlemi, acil kullanım prosedürü kapsamında gerçekleştirildi.

Gabon, Rus koronavirüs aşısını onaylayan dünyanın 29., Afrika kıtasının 4. ülkesi oldu.

Sputnik V, daha önce Afrika kıtasında Cezayir, Gine ve Tunus tarafından onaylanmıştı.

Dün Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'nin geliştiricilerinin Rus koronavirüs aşısının tescili için başvuru yaptığını duyurmuştu. Togo hükümeti de, Rus aşısının tedariki için Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'yla (RDIF) görüşme yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.