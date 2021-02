Vişegrad ülkeleri, Rus Sputnik V aşısının kullanılması konusunu görüştü

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, düzenlenen ortak basın toplantısında,Vişegrad ülkeleri başbakanlarının Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanılması konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Matoviç, "Görüşme sırasında Rus aşısı konusu ele alındı. Sağlık ve hayatın korunması jeopolitiğe bağlanamaz. Virüs, doğu veya batıyı siyasi tercihlere göre seçmiyor. Virüs, aşının nereden geldiğine bakılmaksızın politikacıları insanların hayatlarını korumak için her şeyi yapmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Slovak mevkidaşına katıldığını belirterek, "Mevcut durumda aşı, mümkün olan en hızlı şekilde her yerden alınabilmeli. Aşının güvenilir olması ve gönüllülük esasına göre insanların kullanımına sunulması önemlidir. Pandemiyle mücadelede zamana karşı yarışılıyor. Her yeni gün, her yeni hafta, ekonomi için büyük bir kayıptır" dedi.