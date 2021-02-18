ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in pandemiye karşı mücadelede çabaları birleştirme çağrısına Rusya'dan destek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ülkelere pandemiye karşı mücadelede çabaları birleştirme çağrısına destek verdiklerini, ancak yardım konusunun siyasallaştırılmasına karşı olduklarını söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebenzya, yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'in, aşı karalamanın kabul edilemez olduğu ve çabaların birleştirilmesi gerektiği sözlerine katılmıyor olamayız ve bu çağrıya destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın pandemiye karşı mücadelede yardım sağladığını ve 15 ülkeye yaklaşık 20 tıbbi misyon yönlendirdiğini, 50 ülkeye testler ulaştırdığını ve karşılıksız olarak binlerce tıbbi ekipman ve milyonlarca kişisel koruma ekipmanı teslim ettiğini anlatan Rus diplomat, şöyle devam etti:

"Rusya'da üretilen aşı, ilaç ve kişisel koruma ekipmanına erişimi, üretimi diğer ülkelere taşıma yoluyla genişletmek için ilgi duyan partnerlerle işbirliğine açığız. Pandemiye karşı ortak mücadele için diğer uluslararası işbirliği türlerine de hazırız."

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu alandaki çabaların birleştirilmesi konusunda ve aşının herhangi bir amaçla kötüye kullanılmasına karşı 'geniş bütünlük' sergilediğini kaydeden Nebenzya, "Bugün ihtiyaç sahiplerine sağlamamız gereken en önemli yardım budur. Aşı konusunun siyasallaştırılmaması, yardım için hiçbir politik şartın öne sürülmemesi çağrımızı yineliyoruz" dedi.