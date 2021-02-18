Fransız biyoteknoloji firması, 'Kovid-19'u etkisiz hale getiren maske' geliştirdi

Fransa merkezli BioSerenity adlı bir biyoteknoloji şirketinin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkisiz hale getiren bir maske geliştirdiği bildirildi.

BFMTV'de yer alan habere göre, Fransız biyoteknoloji şirketi BioSerenity, Kovid-19'u etkssiz hale getiren bir maske üretti.

Haberde, 4 saatten uzun bir süre boyunca takılmaması tavsiye edilen tek kullanımlık maskenin, bakterisit ve antiviral kimyasallar olan siklodekstrin ve kuaterner amonyaktan oluşan dört katmanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra maskede; Lille Üniversitesi Hastanesi, Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Fransız Ulusal Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde geliştirildiği kaydedildi.

Avrupa standardındaki FFP tipi maskenin, bu hafta içinde 1.49 euroluk bir ücretle sipraiş edilebileceği ifade edilen haberde, maskenin, sağlık çalışanları için üretilen ve tanesinin 0.44 euroluk bir maliyeti olan cerrahi bir versiyonunun, 22 Şubat'ta satışa sunulacağı belirtildi.

'Dünya genelinde vaka sayıları arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde'

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2.6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek" paylaşımında bulundu.