Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok artış gösteren iller; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalış gösteren iller ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

En çok artış Bilecik’te

Buna göre en çok vaka artışı Bilecik'te. Bilecik'i sırasıyla; Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale takip etti.

Vaka sayısı en çok azalan il ise Bitlis. Bitlis'i Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl takip etti.