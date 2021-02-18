Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.
En çok artış Bilecik’te
Buna göre en çok vaka artışı Bilecik'te. Bilecik'i sırasıyla; Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale takip etti.
Vaka sayısı en çok azalan il ise Bitlis. Bitlis'i Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl takip etti.
Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021
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