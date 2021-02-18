Kuzey Kıbrıs'ta basın mensuplarına Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın-Sen, Dış Basın Birliği (DBB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası ve Kameramanlar Birliği üyesi 200 civarında basın mensubuna, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde aşı vuruldu.

Aşılama çalışmalarını yerinde denetleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pilli, basın çalışanlarının da riskli meslek grupları arasında yer aldığını belirtti.

Polis, sağlıkçılar ve belediye çalışanlarının aşılama işlemlerinin yapıldığını anımsatan Pilli, "Aşıya ulaştıkça bütün riskli meslek gruplarını hızlı şekilde aşılayacağız. Aşıya ulaşırsak, hedefimiz, nisan içinde halkımızın büyük bir kısmını aşılamaktır" dedi.

Pilli, Türkiye'den kısa bir süre sonra yeniden aşı geleceğinin altını çizerek, salgın sürecinde fedakarca çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

KTGB Başkanı Ali Cansu, Ada'da aşılamanın devam ettiğini, Türkiye tarafından kendilerine gönderilen aşıların Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla basın çalışanlarına uygulandığını ifade etti.

Basın mensuplarına iki aşamada aşı yapılacağını belirten Cansu, ilk olarak dışarıda görev yapanlara, ikinci etapta ise geri kalanlara yapılacağını ifade ederek, Türkiye'ye ve Tuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Basın mensuplarına aşının ikinci dozu 18 Mart'ta yapılacak.

Kovid-19 aşılama programı 15 Ocak 2021'de başlatılan Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den bugüne dek 80 bin doz aşı gönderildi.