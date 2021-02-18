İtalyan bilim insanlarından Sputnik V hakkında olumlu değerlendirme: Kesinlikle güvenli

İtalya’daki Lazzaro Spallanzani Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili olumlu görüş bildirdi. Enstitü başkanı aşının kesinlikle güvenli olduğunu ifade etti.

Enstitü Başkanı, İtalyan ulusal kanalı RAI’de yapılan yayın sırasında, “Aşının etkinliği yüzde 92’nin üzerinde ve kesinlikle güvenli” ifadelerini kullandı.

Vaia, bu neticeye enstitüden bilim insanlarının aşıyla ilgili veriler üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde ulaştıklarını ifade etti.

Vaia’ya göre, incelemelerde edinilen sonuçlar İtalya Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Sonuçlar daha sonra da Başbakan Mario Draghi’ye gönderilecek.

Varılan sonuçların kesinlikle bilimsel ve teknik nitelikli olduğunu, bu tür değerlendirmelerin siyasi gerekçelerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, “Aşı etkili ve güvenliyse, İtalya’da kullanılmalı” dedi.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.