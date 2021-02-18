Finlandiya’da koronavirüsün yeni bir mutasyonu saptandı

Finlandiya’nın devlet televizyonu Yle’nin aktardığına göre ülkede SARS-CoV-2’nin yeni bir suşu tespit edildi,türe Fin-796H adı verildi.

Sağlık uzmanlarına göre enfeksiyonun yeni varyantı, İngiliz ve Güney Afrika suşlarında görülen mutasyonları içeriyor.

Vita Laboratoriot’tan Doç. Taru Meri, mutasyonun Finlandiya’nın dışında bir yerde geliştiğinin tahmin edildiğini söyleyerek, “Bu tür bir hastada geçen hafta saptandı, bu nedenle bulaşıcılığı ve yayılma potansiyeli, ayrıca aşılara karşı direnci hakkında şimdilik herhangi bir şey bilinmiyor” açıklamasında bulundu.

Geçen aralıktan bu yana SARS-Cov-2’nin İngiltere, Güney Afrika, İsrail ve Brezilya'dan mutasyona uğramış yeni SARS-CoV-2 suşlarının oluştuğu biliniyor. Yetkililer, virüsün bu varyantlarının görünüşe göre daha kolay yayıldığı ve bunun yeni vaka ve ölümlerin sayısının artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.