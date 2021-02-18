Filipinler Sağlık Bakanı: Canımı ancak Sputnik V’ye emanet ederim

Filipinler Sağlık Bakanı Teodoro Locsin, Rusya’da geliştirilen Sputnik V’nin güven veren tek koronavirüs aşısı olduğunu belirtti.

Teodoro Locsin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sputnik V’yi buraya getirmek için elimden geleni yapıyorum. Sputnik V, canımı emanet edeceğim tek aşı. The Lancet’teki yazı kapsamlı” ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği ve varisi Rusya’nın, başarılı aşı geliştirmekle bilindiğini anımsatan Locsin, “Rusların bu alanda yaptıklarının öncesinde, yüzyıllık mükemmel araştırmalar geliyor” diye yazdı.

I’m turning every stone to get Sputnik V in. It is the one I will trust my life to. The Lancet review is definitive. https://t.co/I4HTwg16R0 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) February 18, 2021

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Filipinler’in Sputnik V aşısını şubat ayı içinde tescil etmesi durumunda ilk sevkiyatın nisan ayında başlayacağını açıklamıştı.