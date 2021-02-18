Fransa'da Kovid-19 hastalarının karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarıldı

Fransa Sağlık Bakanı Veran, pazartesi gününden itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da, karantina sürelerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

Karantina sürelerindeki yeni düzenlemenin 10 Haziran'a kadar devam edeceğini belirten Fransız bakan, "Gün rahatlama günü değil. Yapacağımız en kötü şey zamanı gelmeden kısıtlamaları kaldırmak olur" dedi.

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 536 bin 648'e, toplam can kaybı ise 83 bin 393'e ulaştı.