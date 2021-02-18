WP: ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları Sputnik V için başvurdu

Adı açıklanmayan kaynak ve belgelere dayandırılan habere göre, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ve bazı diğer ülkelerdeki diplomatik temsilcilikler ABD yapımı koronavirüs aşısı alımında sorun yaşayınca çalışanları Rus Sputnik V aşısı için başvuru yapmak zorunda kaldı.

Haberde, “Dünyanın en zengin ülkesinin, söz konusu aşı olunca diğer ülkelerin cömertliğine muhtaç kalması utanç verici bir durum” ifadesine yer verildi.

Washington’un, aşının zamanında teslimini garanti edemeyince Moskova’da çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Rus aşı için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

ABD’nin Sputnik V’nin kullanımına onay vermemesine rağmen Dışişleri Bakanlığı, bazı çalışanlarına sağlıklarıyla ilgili kararı kendilerinin vermelerine izin veriyor.