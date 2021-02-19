Sputnik V aşısının ilk partisi Paraguay'a ulaştı

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk partisini Paraguay'a taşıyan uçağın bugün ülkeye iniş yaptığı bildirildi.

Rusya'nın geliştirdiği ve dünyanın tescillenen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Spuntik V'nin ilk partisinin bugün Paraguay'a ulaştığı duyuruldu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, aşı dozlarının bulunduğu uçak, Asuncion havalimanına indi.

Paraguay Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplu aşılamanın haftaya pazartesi günü başlayacağı ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisi verildi.

Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, bu ayın başında ülkesinin 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacağını açıklamıştı.

Öte yandan Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aşı teslimatı için teşekkür etmişti.