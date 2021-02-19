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    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu

    Kırmızı alarm verilen Trabzon'da vali isyan etti: 'Allah rızası için daha ne diyelim?'

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (630)
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    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılmasının kentte geçerli olmayabileceğini belirterek, “Bir ilçemizde önceki gün 20’nin üzerine vaka çıktı. Bir öğreniyoruz ki, aile, komşular, akrabalar bir araya gelmiş nişan yapılmış. Allah rızası için daha ne diyelim?” dedi.

    Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte harekete geçildi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228 bin 2 vaka tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı tabloda Trabzon yer almadı.

    En çok cenaze namazı ve taziyelerde yayılıyor

    Kentte Kovid-19'un en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilirken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu geçtiğimiz gün bir ilçede gizli bir şekilde nişan yapıldığının tespit edildiğini belirterek, nişan sonrası 20'in üzerinde pozitif vaka çıktığını söyledi.

    Pandeminin başladığı ilk günden itibaren Trabzon'da 9 bin 251 kişiye toplamda 15 milyon 313 bin TL'lik ceza kesildiğini vurgulayan Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

    • “Sayın Bakanımız hafta başında açıkladığı il bazlı vaka sayısında Trabzon son hafta birinci sıradaydı. Biz hemen akabinde kendi içimizde kaymakamlarımızla ve İl Sağlık Müdürlüğü’müzdeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir değerlendirme yaptık.
    • Bilim Kurulu Üyemiz Tevfik Özlü hocamızı da davet ederek onunda fikirlerinden istifade edelim istedik. Son açıklanan rakamlarda hafta başında Trabzon birinci ama bölge olarak birinciyiz. Yani Trabzon 1, Rize 2 ve devamında yine Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimizde bölgesel bazlı bir artış söz konusu.
    • Biz bunu açıkçası biraz son 1 aydır mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının seyretmesine bağlı olarak vatandaşlarımızın biraz başta sosyal mesafeye uymama gibi özellikle baştan beri üzerinde ısrarla durduğumuz bazı tedbirlerde gevşemeler olduğu kanaati hasıl oldu. Arkadaşlarla yapmış olduğumuz değerlendirmede özellikle aile içi buluşmalar, toplu bir araya gelmeler maalesef biz bunu takipte zorlanıyoruz.
    • Her eve bir polis görevlendirmek kolay değil. Bu konuda çağrıda bulunuyoruz istirham ediyoruz. Bu sıkıntı hepimizin sıkıntısı.”

    ‘Aşamalı olarak kısıtlama kaldırılması ilimiz için geçerli olmayabilir’

    Trabzon'da koronavirüs
    © İHA
    Trabzon'da koronavirüs

    Vali Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayı itibarıyla aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılmasının artan vaka sayıları nedeniyle Trabzon'da geçerli olmayabileceğini dile getirdi:

     “Vakalardaki artış böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın aşamalı olarak kısıtlamaları kaldırmasıyla alakalı husus ilimiz için geçerli olmayabilir. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Buna hep birlikte topyekûn sadece kolluk gücüyle bizlerin üzerinde durmasıyla bu işin üstesinden gelme şansımız yok. Siz aile içi bir araya gelirseniz evlerde toplu olarak maç izlerseniz bunun önüne geçemeyiz. Bizim sokakta sıkıntımız kalmadı. Ben de her gün denetimdeyim. Vatandaşımız maske konusunda dikkat ediyor. Çok nadirdir maske kurallarına uymayan.”

    Nişanda 20’den fazla pozitif

    Trabzon'un bir ilçesinde önceki gün gizli bir şekilde nişan yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Vali Ustaoğlu, nişan sonrası 20'in üzerinde pozitif vaka çıktığını söyledi:

    • “En önemlisi de cenazelerimiz. Biz cenazeler ısrarla 30 kişiyi geçirilmemesi noktasında aldığımız karar olmasına rağmen vatandaşımızın buna uyması noktasında sıkıntı çekiyoruz.
    • Cenaze nedeniyle aileye müdahale etmekte kolay olmuyor. Dün başta ilçe müftülerimiz olmak üzere din görevlilerimize sıkı tedbirler yaptık. Özellikle bu konuda onlarında devreye girerek cenaze gününde din görevlilerinin elini taşın altına koyup bu konuda inisiyatif almaları ve o konuda ikna ederek cenazenin bir an önce kalkması ve orada kalabalıkların olmaması yönünde uyardık. Cenaze sonrası özellikle akşamları evde bir araya geliniyor. Bu tür istihbaratlar alıyoruz. Bir odaklanma çıkıyor.
    • Bir öğreniyoruz ki, gizli nişan yapılmış. Bir ilçemizde önceki gün 20'nin üzerine vaka çıktı. Bir öğreniyoruz ki, aile, komşular, akrabalar bir araya gelmiş nişan yapılmış. Allah rızası için daha ne diyelim?”
    ‘Açıklanan ikinci listede Trabzon yok ama vakalarımız var’

    Vali Ustaoğlu, koronavirüsün ardından getirilen kısıtlamalara ve yasaklara uymayan 9 bin 251 kişiye toplam 15 milyon 313 bin TL'lik ceza kesildiğini açıkladı:

    “Trabzon'umuzun birinci olduğunu kamuoyuna Sağlık Bakanlığı’mız açıkladı. Hala biz bazı konularda ısrar ediyoruz. Biz sahada 242 denetim ekibi toplamda 936 personelimiz ile her gün sahada denetim yapıyorlar. Pandemi süreci başladığı andan itibaren 9 bin 251 kişiye toplamda 15 milyon 313 bin TL'lik ceza uyguladık. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki arkadaşlarla görüştüm. Onlara da dedim bunların sıkı takibini yapacağız, tahsilatlarını yapacağız. Bu mücadelede herkesin yapacağı bir şeyler var. Bizim yapacağımız tedbirlerle ve denetimlerle olmuyor. Birbirimizi denetleyerek, ikaz edeceğiz. Yoksa hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Esnafımızın durumuna ben üzülüyorum. Açıklanan ikinci listede Trabzon yok. Ama vakalarımız var. Bir paralellik seyrediyor. Sanki bir sayısal olarak direnç var. Önümüzdeki birkaç gün daha bunu görmemiz lazım.”
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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (630)

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    Etiketler:
    Kısıtlama, Esnaf, Kovid-19, Nişan töreni, Koronavirüs, Trabzon
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