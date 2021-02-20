Batman’ın Gercüş ilçesinde bir aydır hiç vaka görülmedi

Batman’ın 4 bin 300 nüfuslu Gercüş ilçesinde son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmedi.

İlçe sakinlerinden İsmail Demir, kentlerinde son bir aydır virüse rastlanmadığını söyledi.

Demir, "Kaymakamımız Mevlüt Şekerci bu konuda çok duyarlı. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı sıfıra düştü. Bundan dolayı ilçe kaymakamımıza teşekkür ederiz" dedi.