Fransa’da son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 135’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 583 bin 135’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 183 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 147’ye yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 770’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 395 kişi hastanelerde tedavi görüyor.