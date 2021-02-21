Rus uzman: Kovivak’ın Rusya’da tekrar aşılanmada kullanılacak ana aşı olma şansı var

Rusya’da bugün tescil edilen üçüncü koronavirüs aşısı Kovivak ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus uzman Rizvanov, bu aşının kapsamlı bir bağışıklık oluşturması ve insan vücudu üzerinde daha hafif etki yapması sayesinde bağışıklık takviyesi için daha önce geliştirilen yerli aşılardan daha uygun olduğunu belirtti.

Kazan Federal Üniversitesi (KFU) Hassas ve Rejeneratif Tıp Merkezi Direktörü Albert Rizvanov, Rus basınına demecinde Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in bugün tescil edildiğini duyurduğu koronavirüs aşısı Kovivak ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Rizvanov, Kovivak’ın kapsamlı bir bağışıklık oluşturması ve insan vücudu üzerinde daha hafif etki yapması sayesinde hastalığı geçirmiş kişilerde bağışıklık takviyesi için daha önce geliştirilen yerli aşılardan daha uygun olduğunu ifade etti.

Rizvanov, “Çumakov Bilim Mrkezi tarafından geliştirilen Kovivak aşısı, Sputnik V'de olduğu gibi sadece diken proteinine ya da EpiVakKorona’da olduğu gibi sadece diken proteininin bazı peptitlerine karşı değil, koronavirüsün tüm proteinlerine karşı kapsamlı bir bağışıklık oluşturması nedeniyle bağışıklık takviyesi için daha uygun. Yani hastalığı geçiren bir kişiye bir süre sonra bağışıklık takviyesi gerekirse bence bu daha tercih edilebilecek bir aşı olur. Aşı hastalıktan 10-12 ay sonra bağışıklık azalmaya başladığında, vücudun ‘bağışıklık hafızasının’ tamamen geri kazanılmasını mümkün kılar ve bağışıklığı tetikler” açıklamasında bulundu.

Yeni aşının kronik hastalığı olan kişilerde ve yaşlılar grubunda en güvenli aşı olarak kabul edilebileceğine inandığını söyleyen Rizvanov, “Yaşlı kişilerde ve kronik hastalığı olan vatandaşlarda yan etki gelişme riskleri daha düşük olacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen Rusya’daki üçüncü aşı olan Kovivak’ın tescil edildiğini duyurmuştu. Mişustin, yeni aşıyla toplu aşılamaya baharda geçileceğini ifade etmişti.

Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı’na göre, yeni aşının üçüncü aşama klinik testlerine martta başlanacak ve testlere 3 bin gönüllü katılacak.

Yeni aşının 18 ila 60 yaş arası kişilerde kullanılması tavsiye ediliyor, aşının yaş aralığının ikinci aşama testler sonra genişletilebileceği belirtiliyor.

Daha önce aşının ikinci aşama testlerinin şubat sonuna kadar tamamlanacağı bildirilmişti.