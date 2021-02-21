Rusya’nın üçüncü tescilli aşısı KoviVak’ın ciddi bir yan etkisine rastlanmadı

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen KoviVak aşısında ciddi bir reaksiyon tespit edilmedi.

Çumakov Merkezi’nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen KoviVak aşısının, enjeksiyon yerinde ağrı ve sertlik, baş ağrısı ve hipertermi dışında ciddi bir yan etkisine rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, KoviVak aşısı ve koronavirüse karşı geliştirilen diğer inaktive aşıların klinik denemelerinde en sık görülen semptomların enjeksiyon yerinde ağrı ve sertlik, baş ağrısı (aşılananların yüzde 2'si) ve kısa süreli hipertermi (yüzde 1) dışında ciddi lokal ve sistemik reaksiyonlar olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, aşılamadan sonraki ilk üç günde ortaya çıkabilecek yan etkilerin en fazla üç gün süreceği belirtilerek, alerjik reaksiyon gelişimi ve lenf düğümlerinde artışın yanı sıra, geçici bağışıklık gerginliği nedeniyle akut veya kronik bulaşıcı hastalıkların görülebileceği ifade edildi.