RDIF: Sputnik V aşısının üretimi için Avusturyalı şirketlerle görüşüyoruz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Moskova’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin üretimi için birkaç Avusturyalı şirket ile görüştüğünü belirtti.

Ö1 radyosuna konuşan Dmitriyev, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Avusturya’da üretimi için birkaç Avusturyalı üretici ile görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Dmitriyev, “Dünyanın en iyi ilaç üretici şirketlerinden bazıları Avusturya’da bulunuyor. Halihazırda birkaç Avusturyalı şirketle görüşmelerimiz var. Aşının üretimi ve Avusturya'dan diğer ülkelere ihracatı konusunda Avusturya ile ortaklık yapmak isteriz” diye konuştu.

Rus yetkili, görüşmelerin tam olarak hangi şirketlerle yapıldığını ise belirtmedi.

‘Sputnik V’de politika aramayın’

Sputnik V aşısının Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından desteklendiğine dikkat çeken Dmitriyev, “Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından da destek görüyoruz. Bu ülkelerde politikacılar, insanların hangi aşıyı yapacaklarını seçmeleri gerektiğini söylüyor” dedi ve ekledi:

“Herkes aşıda bir çeşit politika bulmaya çalışıyor, oysa öyle bir şey yok.”

Rusya’nın Avusturya Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy, geçen aralıkta Sputnik’e demecinde Rus aşılarını kullanma deneyiminin Avusturya’da büyük ilgi çektiğini, ilaç şirketlerinden elçiliğe birçok başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz daha önce AB tarafından onaylanmaları halinde Rus Sputnik V aşısıyla veya Çin aşısıyla aşılanmaya, ayrıca aşıların Avusturya’da üretimini organize etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.