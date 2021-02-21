Afgan Büyükelçi: Sputnik V aşısını bir an önce teslim almayı umuyoruz

Afganistan’ın Moskova Büyükelçisi Said Jawad, Kabil’in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Rusya’dan tedariki konusunu bir an önce çözmeyi umduğunu, bu aşının Afganistan’da toplu kullanıma sunulacak ilk aşı olabileceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Jawad, Afganistan’ın Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki konusunu bir an önce çözmeyi umduğunu, bu aşının Afganistan’da toplu kullanıma sunulacak ilk aşı olabileceğini ifade etti.

Afgan Büyükelçi, “Rus hükümetinin talebimizi inceliyor olmasını takdir ediyoruz. Sputnik V aşısının Afganistan'da erişilebilir olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Hem kendisinin, hem de elçiliğin diğer çalışanlarının Sputnik V ile aşılandığına dikkat çeken Jawad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve Afganların bu aşıya erişmesinin harika olacağını düşünüyorum. Rus yetkililerle en son geçen hafta görüştüm ve bu konuyu gündeme getirdik. Bana konunun incelendiğini söylediler. Şimdi elbette Rusya'nın önceliği, aşıyı tüm Rusların kullanımına sunmak. Bunu anlıyoruz ve miktarı ne olursa olsun erişilebilir aşıyı memnuniyete karşılayacağız.”

“Eğer süreç hızlanırsa Sputnik V muhtemelen Afganistan’da toplu kullanıma sunulacak ilk aşı olacak” vurgusunu yapan Jawad, Rus aşısının teslimatları konusunun Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar’ın gelecek haftaki Moskova ziyareti sırasında yapacağı ‘görüşmelerin gündeminde olacağını’ sözlerine ekledi.

Afgan Büyükelçi, “Konu bizim için öncelikli, aşıyı bir an önce teslim almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.