Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light hakkında neler biliniyor?

İki yerine bir doz halinde uygulanan Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın uluslararası klinik araştırmaları başladı. Rus aşısının, vakaların yoğun olarak görüldüğü ülkelerde Kovid-19 hastalığının ağır geçirilmesinin önünü keserek hayat kurtarıcı olması bekleniyor.