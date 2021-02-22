Manav görünümlü kıraathaneye baskın: 36 kişiye 124 bin lira ceza

İstanbul’da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine manav görünümlü bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, içeride kağıt oyunu oynayan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri, mekanın girişte manav olarak göründüğünü ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiğini tespit etti.

Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.

© İHA / DOĞAN CAN CESUR Baskında içeride oyun oynayan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira ceza uygulandı

Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Halil K.’nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı.