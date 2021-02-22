Trabzon'da 68 yerleşim yeri karantinada

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kentteki 8 ilçede toplam 68 yerleşim yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası uygulandığını duyurdu.

Ustaoğlu paylaşımında ‘Kendini koru kentini kurtar’ etiketini kullandı ve "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadelerini kullandı.

Değerli hemşehrilerim,



Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız.



Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım.#KendiniKoruKentiniKurtar 😷 — İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) February 22, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısını açıklamıştı. O bilgilere Trabzon 100 bin kişiye 228 vaka sayısıyla Türkiye'de virüs yoğunluğunun en çok görüldüğü şehirdi.