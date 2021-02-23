Biden'dan ABD'de 500 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi hakkında açıklama: 'Yürek parçalayıcı'

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yarım milyondan fazla insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, ulusa sesleniş konuşmasında, yaşananları 'yürek parçalayıcı' olarak yorumlayarak, Amerikalılara salgınla mücadelede her türlü desteği sunma taahhüdü verdi.
ABD halkından salgına karşı önleyici tedbirlere uymalarını isteyen Biden, "Kovid-19'la mücadelenin yolu, tek bir ulus olarak birleşmektir" dedi.
#Biden marks 500,000 #COVID19 related deaths in the #US with candle-lighting ceremony in DC— Ruptly (@Ruptly) February 22, 2021
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Halka salgından kurtulacakları sözünü veren ABD Başkanı, "Tüm Amerikalılardan, kaybettiklerimizi ve geride bıraktıklarını hatırlamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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