Nijerya'da yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi

Nijerya ve 15 ülkede tespit edilen Kovid-19 varyantının İngiltere'de ortaya çıkan yeni türden farklı olduğu belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.2.5 adlı yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tespit edilen varyantın İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı varyanttan farklı olduğunu ve henüz endişe verici olarak tanımlanmadığını belirtti.

Ihekweazu, ülkedeki araştırmacıların ve bilim insanlarının bu yeni mutasyonu daha iyi anlamak için 130 numune üzerinde çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının 54 vakası tespit edildiğini kaydeden Ihekweazu, "Kovid-19'un B.1.2.5 adlı yeni bir varyantı ortaya çıktı ve bu varyant Nijerya ve 15 ülkede tespit edildi. Bu varyant ile ilgili araştırmalar yapılırken dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Ihekweazu, halkın Kovid-19'un karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.