Kademeli gevşemede öne çıkan 4 il

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında haftalık vaka sayıları açıklandı. 1 Mart'ta başlanması planlanan kademeli gevşeme kriterine göre; şimdilik sadece 4 il "düşük risk" kategorisinde bulunuyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek.

Koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren yeni döneme geçiliyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.

NTV'nin haberine göre 100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.

Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı 7 günlük vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor. Bunlar 100 binde 3.21 ile Hakkari, 3.91 ile Şırnak, 8.51 ile Muş ve 8.71 ile Batman.

Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli gevşemede bu iller öne çıkacak. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

En riskli 12 il

Dün itibarıyla vaka oranı 100'ün üzerinde olan 12 il ise "çok yüksek riskli" kategorisinde. Bu iller sırasıyla şu şekilde:

Ordu 228.40; Giresun 217.51; Samsun 202.94; Trabzon 207.54; Rize 200.08; Tokat 149.20; Osmaniye 134.90; Adıyaman 120.64; Aksaray 108.27; Karaman 105.92; Sakarya 103.01; Konya 101.95.

Vaka sayıları düşmezse, yeni önlemler gelebilir

Vaka sayılarını düşüremezse bu iller gevşeme için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Hatta yeni önlemler de gündeme gelebilecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak, değişimler, bir haftalık ya da 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak.