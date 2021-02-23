İsrail'de Kovid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Dr. Arieh Avni'nin sağlık lisansını iptal etti.
Avni, çeşitli konularda makalelerini Doğru Tıp - Dr. Aryeh Avni adlı bir Facebook sayfasından yayınlıyor.
İsrailli doktorun Kovid-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi.
#Israel's Health Ministry revoked the medical license Tuesday of (now former) Dr. Arieh Avni, an anti vaccination-coercion #doctor and current political candidate running as head of the Rapeh (Heal) Party. #coronavirus https://t.co/1hcv3Dydy8— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 23, 2021
Avni'nin kısa süre önce vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle İsrail'in Wuhan'ı olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.
Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanması dikkati çekiyor.
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