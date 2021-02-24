Karadağ Sağlık Bakanı, Sputnik V aşısı yaptırdı

Karadağ Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Jelena Borovinic Bojovic’in Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile aşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, koronavirüse karşı Sputnik V aşısı yaptırdı. Bu Karadağ Klinik Merkezi’ne ulaşan 150 dozun ilki" ifadelerine yer verildi.

Dr. Borovinic Bojovic, geçen aralıkta bakan olarak atanmadan önce Karadağ Klinik Merkezi'nin göğüs hastalıkları kliniğine başkanlık etmiş ve doktor olarak, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ve hastaların tedavisine bizzat katılmıştı.

Karadağ'da koronavirüs aşılaması, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in bizzat yetkililere Rus aşısından 2 bin doz teslim etmesinin ardından geçen cumartesi başladı. Daha önce Karadağ Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının tedariki konusunda Rusya hükümeti ve aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi’nin temsilcileriyle görüştüklerini açıklamıştı.

Karadağ devlet düzenleme kurumu daha önce Rus yapımı aşının ithalatına onay vermişti.