Senegal Devlet Başkanı: Rus Sputnik V aşısının temini için görüşmelerimiz sürüyor

Agence de Presse Senegal'in aktardığına göre, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının temini için başlattıkları görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Sall, aşı alımı için aşı üreten tüm ülkeler ve ilaç şirketleri ile ikili düzeyde hareket etmeye karar verdiklerini belirterek, "Çin aşısına erişilebiliyor, bizde mevcut. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de desteğiyle Çinli Sinopharm labaratuvarından aşı dozlarını alabildik. Aynı şekilde Rusya ve Başkan Putin’e de başvurum oldu" dedi.

Birkaç hafta içinde Senegal'in 6.7 milyon doz aşı satın almayı planladığına vurgu yapan Sall, "Sputnik V aşısının temini için görüşmeler yürütüyoruz. Ayrıca Johnson&Johnson ve Pfizer için de girişimler başlattık" ifadelerini kullandı.